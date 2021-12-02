Эксперт назвал главную опасность омикрон-штамма

По словам специалиста, штамм "омикрон" относится к семейству "дельта", однако приобрел новые свойства.– отметил Михаил Костинов.Эксперт порекомендовал тем, кто уже привился, обязательно ревакцинироваться, когда подойдет срок.– добавил медик.