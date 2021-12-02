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Эксперт назвал главную опасность омикрон-штамма

Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в эфире «Беларусь 1» рассказал, в чем особенность нового штамма коронавируса. 


По словам специалиста, штамм "омикрон" относится к семейству "дельта", однако приобрел новые свойства. 

– Новый штамм имеет множество мутаций. Около 30. Эти мутации вызывают опасения тем, что могут поражать уже привитых людей, – отметил Михаил Костинов. 

Эксперт порекомендовал тем, кто уже привился, обязательно ревакцинироваться, когда подойдет срок. 

– Ревакцинация как бы реанимирует память на антитела, которые организм получил при предыдущей вакцинации, – добавил медик. 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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