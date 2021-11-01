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Эксперт назвал четыре случая, когда применение антибиотиков оправданно

Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" назвал четыре случая, при которых применять антибиотики дома необходимо.


– Антибиотики дома нужно принимать всего в четырех случаях. При бактериальной пневмонии, которая настолько легкая, что пациенту не требуется госпитализация.<...> Также при стрептококковой ангине, когда держится температура 40 градусов, обложены миндалины и увеличены лимфатические узлы, – обратил внимание медик и добавил, что прием препаратов во втором случае требуется для того, чтобы не допустить осложнений на сердце и почки.

Кроме того, по словам эксперта, антибиотики необходимо принимать при половых инфекциях и в случае бактериального цистита.

Ранее Александр Мясников рассказывал об опасности антибиотиков при их неправильном использовании. В частности, он утверждал, что лекарства могут вызывать аритмию. В целом, по словам врача, антибиотики обладают массой побочных действий на почки, глаза и уши.

Фото: pixabay.com
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