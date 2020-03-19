Эксперт: Нацбанку стоит уменьшить долю российского рубля в нашей валютной корзине

В чем хранить свои сбережения? Как поведет себя корзина валют на фоне происходящих в мире событий? Выгодна ли Беларуси дешевая нефть? На все эти вопросы в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ ответил доктор физико-математических наук, профессор Михаил Ковалев:





— Поскольку наш рубль привязан к корзине валют из доллара, евро и российского рубля, то тут никуда не денешься, скорее всего, примерно в такой пропорции и надо хранить — в разных валютах. При этом я хочу сказать, что некоторая кажущаяся девальвация белорусского рубля по отношению к доллару и евро и, наоборот, укрепление к российскому рублю связаны только с одним — с очень сильным падением российского рубля. Мы на 40% привязаны именно к российскому рублю. Поэтому я думаю, что Нацбанку следует уменьшить его долю в нашей валютной корзине, потому что на самом деле белорусский рубль остается стабильным по отношению к корзине и к той политике, которую он провозгласил. Тут надо отдать должное тому, что все последние годы наш Нацбанк действует в высшей степени профессионально. Я же большинство своих сбережений перевел в белорусские рубли, потому что там нормальная доходность, в отличие от того же евро.

Что касается снижения цен на нефть, то здесь Михаил Ковалев видит для нашей страны больше положительных моментов:

— Цена нефти, как считают многие серьезные мировые эксперты, будет низкой очень долго, и быстро она не восстановится. Для нас, если смотреть по международным меркам, это, по большому счету, выгодно. Ежегодно мы перерабатываем 20 млн тонн нефти, причем 6 млн из них идут на нужды нашей страны. Эта нефть обойдется нам существенно дешевле. Те же оставшиеся 14 млн тонн для продажи на экспорт... В принципе, нам должно быть все равно, какая на них цена, потому что там мы получаем только свою маржу, дельту за переработку нефти.

Насколько важно для России имиджево и экономически заключить с нашей страной договор на поставку тех самых 20 млн тонн нефти? По мнению профессора, данная сделка будет крайне выгодна для наших соседей:

— Рано или поздно мы договоримся, но вопрос в размере той премии, которую они хотят получить. Многие эксперты очень часто преувеличивают значимость поставок нефти в Беларусь, называя их чуть ли не субсидиями. Так можно было говорить, когда не было вывозных пошлин на нефтепродукты, и мы продавали переработанную нефть в Европу со значительными доходами. Но забывают при этом сказать, что тогда на 90—95% нефть была давальческая, и мы получали только ту же маржу за переработку нефти. А доходы, фактически те же вывозные пошлины, присваивали российские олигархи. Потом российское правительство ввело вывозные пошлины, которые мы исправно возвращали. В отдельные годы эти суммы доходили до 3 млрд долларов. Ни о каких субсидиях в такой ситуации речи не шло.