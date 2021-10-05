Эксперт напомнила о важности повторных прививок против коронавируса

Повторные прививки против коронавирусной инфекции необходимы, чтобы сформировать более высокий уровень защиты, заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Инна Федорова в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации.
– Повторные прививки – обычная практика в вакцинологии. Мы сталкиваемся с ними в рамках национального календаря у детей. Повторные прививки называются бустер-вакцинацией. Она нужна для того, чтобы сформировать более высокий уровень защиты, – объяснила Инна Федорова.
По словам эксперта, бустер-вакцинация работает по принципу вторичного иммунного ответа.
– При повторном попадании вакцины в организм увеличивается синтез антител, образуются дополнительно иммунологические факторы защиты, а также формируется более крепкая иммунологическая память. Также бустер-вакцинация дает возможность выработать защиту тем людям, которые не ответили по определенным причинам на первую дозу, – обратила внимание Инна Федорова.
Напомним, что новая серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавируса, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь".
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.
Фото: скриншот видео