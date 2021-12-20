Эксперт: надеюсь, после всех преступлений поляков против беженцев международные институты не промолчат

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил заместитель директора Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Артем Свиридов.
– Европейский союз – оплот прав человека и демократии. Однако у нас есть примеры, когда они говорят одно, а делают совсем другое. И с их точки зрения, это вполне рационально. Они даже не моргнут при этом глазом, а ведь это некое двуличие. Для Западной Европы в целом это характерно, – отметил гость программы.
Артем Свиридов также прокомментировал кризис на границе с Польшей:
– То, что происходило и происходит на польско-белорусской границе, – это практика Средневековья. От действий польских пограничников пострадали сотни человек. Ранее европейские политики предлагали на правовой основе решать политические конфликты. Ну вот давайте и проверим, насколько ваши слова соответствуют тому, что вы реально думаете и хотите делать. Я надеюсь, что после всех фактов [преступлений поляков против беженцев] Международные институты, начиная от ООН и заканчивая ОБСЕ, не промолчат, иначе зачем они нужны?
– Я могу понять, зачем Запад разрушил эти страны, откуда сейчас бегут люди. У них были прикладные цели, только вот о последствиях они не думали. Президенты Беларуси и России ведь предупреждали, что после того, как они разрушат Сирию, Ливию и другие страны, обязательно получат обратную реакцию.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.