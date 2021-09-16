Эксперт: Литва и Польша хотят поживиться за счет Беларуси

Такую мысль израильский военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми высказал в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
– У Литвы и Польши по отношению к Беларуси есть не только солидарность с Западом и попытка завоевать дополнительные дивиденды от действий против нынешней белорусской власти. У них есть конкретные претензии к Беларуси. Они, в отличие от других, хотят поживиться за счет Беларуси, – сказал Яков Кедми.
По словам эксперта, для польских и литовских элит термины «великая Польша» и «великая Литва» еще не канули в Лету, и страны претендуют на часть территории современной Беларуси.
– В этом разница между польско-литовским отношением к Беларуси и, например, украинским, немецким или американским. Там все направлено на одно: Беларусь – это слабое место. Если оторвать ее от России и превратить в антироссийский плацдарм так же, как Украину, это может приблизить конец России как государства, – отметил аналитик.
– Беларусь для них [Запада] – инструмент, не больше. <…> Сама Беларусь, развитие Беларуси и будущее белорусского народа никого в мире не интересуют и никогда не интересовали. Кроме тех моментов, когда белорусы дали понять миру, что существует белорусская культура, – добавил эксперт.
Затронув тему истории, Яков Кедми вспомнил и о Западной Беларуси под властью поляков:
– Какой «расцвет» был у белорусской культуры в Западной Беларуси, когда она была под польской властью? Белорусский язык тогда был разрешен? А белорусские школы тогда были?
– Вы знаете ответ, – сказал ведущий программы Марат Марков.
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