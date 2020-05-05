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  2. Эксперт: коронавирус выявил слабость всех международных институтов

Эксперт: коронавирус выявил слабость всех международных институтов

Коронавирус выявил слабость всех международных институтов. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ выразил политолог Алексей Беляев:

— Коронавирус выявил слабость всех международных институтов, не только в рамках Евразийского союза. Наш союз всего пять лет существует, и при этом создавался в тяжелых условиях.

По словам эксперта, в нынешней ситуации необходимо выработать механизм, а также активизировать те инструменты, которые уже есть:

 — Мы должны добиваться, чтобы в ЕврАзЭС наднациональные органы получили больше полномочий и возможность не координировать, а вести общую политику и даже, возможно, принуждать участников союза исполнять общие обязательства. Мы видим, что не сработали ни Евросоюз, который фактически разрушил Шенгенскую зону, нарушив базовое соглашение, ни ООН, ни ВОЗ. Все правила нарушило ВТО. Это полностью неэффективный механизм международной координации. И это страшно, потому что мы увидели, что та система, которую строили десятки лет, перестала работать. 

Как отметил политолог, для ЕврАзЭС важно, чтобы сейчас страны пошли не беспрецедентное для себя снижение полномочий.

- Многие этого боятся, ведь это вопрос утраты суверенитета. Но, с другой стороны, иногда чем-то надо поступиться, если мы хотим в целом создать единое пространство. Если бы было свободное перемещение людей, товаров, капиталов и услуг, с учетом санитарных мер, мы вместе пережили бы ситуацию гораздо легче, - заключил Алексей Беляев.
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