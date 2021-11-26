Эксперт: коронавирус опаснее инсульта почти в два раза с точки зрения ухудшения когнитивных способностей

Когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы коронавируса, а в случаях тяжелого течения заболевания последствия от COVID-19 сравнимы с последствиями инсульта. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
- Специалисты британских вузов с помощью Би-би-си провели исследования умственных способностей более чем 80 тысяч человек. Этот опыт проходил с января по декабрь 2020 года. Дефицит умственных способностей обнаружили даже у тех, кто перенес COVID-19 в очень легкой форме. Но самый серьезный ущерб коронавирус нанес людям, которые болели в очень тяжелой форме. Их уровень интеллекта снизился на 0,47 единиц стандартного отклонения, что примерно соответствует 7 баллам IQ. Это особенно касалось тех людей, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для сравнения инсульт приводит к среднему снижению интеллекта на 0,24 единиц. То есть получается коронавирус опаснее инсульта практически в два раза с точки зрения ухудшения когнитивных способностей после перенесенного заболевания, - обратил внимание Сергей Агапкин.
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