Эксперт: хронические заболевания легких не являются противопоказанием к вакцинации

При хронических заболеваниях легких вакцинироваться против коронавирусной инфекции и некоторых других заболеваний можно, сообщил в эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
– Всем пациентам с хроническими заболеваниями легких рекомендуется вакцинация против гриппа, коронавируса и пневмонии, – обратил внимание врач.
Наряду с этим Герман Гандельман сообщил, что пневмония, как COVID-19 и грипп, заразна, поэтому делать прививку против нее тоже нужно.
– Возбудителем пневмонии является вирус или бактерия. Они попадают в легкие через дыхательные пути. Соответственно, пневмония передается воздушно-капельным путем, – предупредил врач.
– Если у вас есть любые хронические заболевания легких (бронхиальная астма, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких), прививка нужна больше, чем кому бы то ни было. Глобально нужно минимум три: от коронавируса, гриппа и пневмококка. Последние две ставятся в один день в разные руки. Пока вакцинация против коронавируса рекомендована через 3–4 недели, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.