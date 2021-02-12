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  2. Эксперт: использовать старые методы образования уже не получается

Эксперт: использовать старые методы образования уже не получается

Современное образование не ограничивается получением профессии, оно призвано знакомить с перспективными технологиями. На это обратила внимание журналистов «СБ. Беларусь сегодня» Наталья Потапова, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного технического университета, кандидат экономических наук, доцент,  во время работы VI Всебелорусского народного собрания:


– Каждая образовательная сфера должна проникать в другие области. Мы приходим к тому, что должны готовить специалистов широкого профиля, которые понимают задачи государства.

Наталья Потапова отметила, что современная молодежь значительно отличается от старших поколений. У молодых людей широкий спектр интересов, они небезразличные, и работать с ними нужно уже по-другому:

– Надо применять интерактивные методы преподавания. Стараемся использовать новые технологии – гугл-класс, дистанционное обучение, вовлекать студентов в проекты. То есть обучаем сразу и теории, и практике.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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