Эксперт: фактически ЕС в одностороннем порядке создает военную угрозу на белорусской границе

Таким мнением поделился глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире телеканала «Беларусь 1».
- Слишком высока концентрация силовых структур на границе. Более того, уже опробованы те или иные агрессивные действия против беженцев, находящихся на белорусской территории или на разграничительной полосе. По логике развития напряженности, возможно, что следующими мишенями атак могут стать объекты или граждане Беларуси, по ошибке или именно в рамках дальнейшего нагнетания ситуации. Это часть провокационной риторики и действий по нагнетанию напряженности, - отметил глава Евразийского аналитического клуба.
Эксперт подчеркнул, что фактически ЕС в одностороннем порядке создает военную угрозу на белорусской границе:
- Любые симметричные действия белорусских властей в ответ объявляются агрессивными и используются как повод для создания нового витка напряженности. На текущий момент ее инициатором является ЕС, Варшава, Берлин и они реагируют не на какие-то объективные или субъективные сигналы из Минска, а просто сами стремятся накалять ситуацию. Им не нужны какие-то ограниченные уступки со стороны Беларуси, они стремятся именно к демонтажу политического режима, а возможно и белорусской государственности в современном виде, - считает Никита Мендкович.