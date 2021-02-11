Эксперт: экономическая программа следующей пятилетки полностью соотносится с брендом Беларуси как социального государства

Такое мнение sb.by высказал известный белорусский экономист, профессор Михаил Ковалев. Он обратил внимание на социальную составляющую выступления Президента на VI Всебелорусском народном собрании:
– Мне кажется, сегодня это было главным в выступлении Президента. Он на все явления смотрит с точки зрения социальной справедливости. Глава государства отметил, что у Беларуси сложился бренд социального государства. В доказательство приведу такой факт: по данным ООН, в рейтинге по социальной справедливости, измеряемой коэффициентом Джини, Беларусь из 190 стран делит 3–4 место вместе с Чехией. Вперед мы пропустили только Словакию и Словению. Даже скандинавские страны – Швеция, Дания – идут за Беларусью. И Программа социально-экономического развития на 2021–2025 годы полностью направлена на сохранение и укрепление наших позиций в этом плане. Кроме того, если мы выполним основные показатели программы, то вернемся к тем темпам экономического роста, которые у нас были в нулевые годы. Если вы помните, тогда мы прирастали почти китайскими темпами в экономике.
По словам аналитика, с ростом производительности труда будут расти и доходы:
– Будем работать как немцы – так же будем и жить. И для этого нужны не только инновации. Каждый на своем рабочем месте должен работать лучше. Вот сейчас в социальных сетях во всех бедах винят только одного человека. Но разве за надои коров отвечает Президент? Это зона ответственности самое большее председателя колхоза. Хотя, в принципе, сам пример, быть может, не совсем удачен, потому что Беларусь находится в пятерке мировых лидеров по экспорту сухого молока, сливочного масла, сыров, обойдя даже Швейцарию. Фантастический результат! И так надо работать во всех отраслях.
Некоторые либеральные экономисты утверждают, что приоритетом на будущее должно стать развитие сферы услуг, а реальный сектор, дескать, имеет второстепенное значение. Михаил Ковалев категорически с этим не согласен:
– Посмотрите, даже Трамп, будучи президентом США, провозгласил политику новой индустриализации. Развитые страны типа США, государства Евросоюза поняли, что в свое время допустили ошибку, когда вынесли свои заводы в Китай и другие азиатские страны. И сейчас они возвращают их в свои государства, понимая, что без индустрии XXI века, того, что называют Industry 4.0, у страны нет будущего. На одном секторе услуг далеко не уедешь.
Фото из архива БЕЛТА
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Эксперт: экономическая программа следующей пятилетки полностью соотносится с брендом Беларуси как социального государства
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