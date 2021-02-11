Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперт: экономическая программа следующей пятилетки полностью соотносится с брендом Беларуси как социального государства

Эксперт: экономическая программа следующей пятилетки полностью соотносится с брендом Беларуси как социального государства

Такое мнение sb.by высказал известный белорусский экономист, профессор Михаил Ковалев. Он обратил внимание на социальную составляющую выступления Президента на VI Всебелорусском народном собрании:


– Мне кажется, сегодня это было главным в выступлении Президента. Он на все явления смотрит с точки зрения социальной справедливости. Глава государства отметил, что у Беларуси сложился бренд социального государства. В доказательство приведу такой факт: по данным ООН, в рейтинге по социальной справедливости, измеряемой коэффициентом Джини, Беларусь из 190 стран делит 3–4 место вместе с Чехией. Вперед мы пропустили только Словакию и Словению. Даже скандинавские страны – Швеция, Дания – идут за Беларусью. И Программа социально-экономического развития на 2021–2025 годы полностью направлена на сохранение и укрепление наших позиций в этом плане. Кроме того, если мы выполним основные показатели программы, то вернемся к тем темпам экономического роста, которые у нас были в нулевые годы. Если вы помните, тогда мы прирастали почти китайскими темпами в экономике.

По словам аналитика, с ростом производительности труда будут расти и доходы:

– Будем работать как немцы  – так же будем и жить. И для этого нужны не только инновации. Каждый на своем рабочем месте должен работать лучше. Вот сейчас в социальных сетях во всех бедах винят только одного человека. Но разве за надои коров отвечает Президент? Это зона ответственности самое большее председателя колхоза. Хотя, в принципе, сам пример, быть может, не совсем удачен, потому что Беларусь находится в пятерке мировых лидеров по экспорту сухого молока, сливочного масла, сыров, обойдя даже Швейцарию. Фантастический результат! И так надо работать во всех отраслях.             

Некоторые либеральные экономисты утверждают, что приоритетом на будущее должно стать развитие сферы услуг, а реальный сектор, дескать, имеет второстепенное значение. Михаил Ковалев категорически с этим не согласен:

– Посмотрите, даже Трамп, будучи президентом США, провозгласил политику новой индустриализации. Развитые страны типа США, государства Евросоюза поняли, что в свое время допустили ошибку, когда вынесли свои заводы в Китай и другие азиатские страны. И сейчас они возвращают их в свои государства, понимая, что без индустрии XXI века, того, что называют Industry 4.0, у страны нет будущего. На одном секторе услуг далеко не уедешь.

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Замначальника Генштаба Вооруженных Сил: коллективная оборона в качестве стратегического ориентира требует закрепления в Конституции
Макей: в современном мире не все измеряется торговым сальдо
Макей: Беларуси необходима сильная власть в стране
Тертель: Беларусь – одна из немногих стран, которая выстояла в условиях реализации самого жесткого сценария
Макей: в современном глобализированном мире нейтралитета, в его классическом понимании, уже не существует
Мурашко: здоровый человек – это генератор новых идей и свершений
Эксперт о ВНС: Беларусью уделяется огромное внимание как модернизации ныне действующих отраслей, так и формированию новых
Козлова: белорусская молодежь – двигатель всего нового и прогрессивного
Сушко: БелАЗ и другие стратегические предприятия должны оставаться в собственности государства
Макей: наша геополитическая дилемма никуда не исчезнет
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартышки и очки
Аналитик БИСИ Екатерина Речиц – о новом статусе Всебелорусского народного собрания
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Эксперт отмечает социальную направленность Программы развития на пятилетку
Мнение: в стране сделано все, чтобы человек имел возможность работать
Глава фермерского хозяйства: в органическом земледелии важно развивать меры стимулирования
Делегат ВНС: необходимо создавать инвестиционные фонды для обновления основных средств стройорганизаций
Эксперт Макаренко: главное для меня – повышение внимания к поддержке бизнеса
Фотофакт. В кулуарах VI Всебелорусского народного собрания
Иванкович: автозаводцы не поддались протестным призывам и сохранили темп производства
Эксперт о ВНС: страна в центре континента – всегда пристальное внимание соседей и крупных игроков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
Эксперт: для промышленности Витебской области важна интеграция с Россией
Малашко: более 90% участников ВНС имеют высшее образование
Перспективы привлечения израильских компаний в индустриальный парк «Великий камень» обсудил посол Беларуси в МИД Израиля
Фотофакт. Как работает телевидение на VI Всебелорусском народном собрании
Эксперт о Конституции: Основной закон будет отвечать новым реалиям и новым потребностям
Алексей Швед вручил благодарственную грамоту турецкому бизнесмену за передачу благотворительного груза в адрес Минздрава Беларуси
Иванкович: принятый более чем два десятилетия назад курс на сохранение промышленных предприятий машиностроительного комплекса страны был единственно верным
Сергей Ложечник: вопрос привлечения инвестиций для нашего района номер один
Состоялся телефонный разговор заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Швейцарии
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
Делегат ВНС: уверена, что решения Всебелорусского собрания будут выполнены
Директор школы: в образовании ставка – на заинтересованность и личность учителя
Армения заинтересована в увеличении поставок белорусских продуктов питания
Аналитик БИСИ Светлана Алейникова: государственный служащий – лицо государства на местах
Эксперт: экономическая программа следующей пятилетки полностью соотносится с брендом Беларуси как социального государства
Замдиректора БИСИ Татьяна Шендик – об избирательной системе
В Минске 12 февраля планируют заключить брак 189 пар
Кочанова: более 40 приветственных посланий из 14 стран мира направлено в адрес Всебелорусского народного собрания
Аналитик БИСИ Виталий Демиров: «Современные предприятия должны быть социально ответственными. И это не есть прихоть белорусского государства»
Акценты в развитии социальной политики укрепляют курс страны как социально ориентированного государства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
У Государственного музея истории белорусской литературы новый директор
Мнение: за словами последуют действия, которые позволят поднять нашу страну на новый уровень
Стало известно о подготовке боевиков для совершения терактов на уличных акциях в России
Авторы
СКАНИРУЙТЕ