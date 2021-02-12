Такое мнение sb.by высказал делегат VI Всебелорусского народного собрания, доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович. Он назвал Всебелорусское народное собрание знаковым мероприятием для нашей страны, определив два ключевых момента форума:
– Во-первых, это обсуждение программы социально-экономического развития на предстоящие пять лет. Во-вторых, сделана заявка на реконструкцию политической системы. Многие вопросы, которые обозначены в плане обновления политической системы, конечно, будут являться предметом работы и конституционной комиссии, и обсуждения в обществе. Поэтому сложно предполагать, какое в итоге будет вынесено решение. Но надо понимать, что достижения Беларуси за годы независимости в различных сферах – экономической, социальной, политической – связаны в том числе с сильной президентской властью. Вместе с тем уверен, политическая система имеет возможность развития и совершенствования.
Что касается внешнеполитической стратегии, то место Беларуси в мире и регионе определено геополитически, исторически, и в целом развитием белорусской государственности, считает Андрей Русакович:
– Здесь нет больших вызовов и рисков для развития государства. Геополитический разлом действительно присутствует в нашей истории и современности. Но мы должны преобразовать эту данность в элемент связующего звена между Западом и Востоком, между Россией и Евросоюзом. И в этом я вижу очень важную роль Беларуси в регионе и в мире.
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Эксперт: достижения Беларуси за годы независимости неразрывно связаны с сильной президентской властью
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