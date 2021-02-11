Такое мнение высказал сегодня «СБ. Беларусь сегодня» председатель, директор исполнительной дирекции Витебского областного союза нанимателей Владимир Туравинов по итогам доклада Президента на VI Всебелорусском собрании:
Фото из архива БЕЛТА
– Мы бы хотели, чтобы наши промышленники вышли на рынок Российской Федерации: сейчас это не всегда получается. Союзное государство и кооперация с Россией – это основное направление. Президент подчеркнул, что Россия – наш и брат, и друг, и главный партнер. Я поддерживаю идею, что Беларусь должна быть независимым государством.
При этом нельзя замыкаться на одном рынке, нужно сохранять многовекторность, добавил Владимир Туравинов. Витебский областной союз нанимателей объединяет более 400 предприятий, основной его партнер – Российский союз промышленников и предпринимателей. Подписаны соглашения с 28 регионами Российской Федерации.
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Эксперт: для промышленности Витебской области важна интеграция с Россией
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