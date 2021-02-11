Эксперт: для промышленности Витебской области важна интеграция с Россией

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БЕЛТА

При этом нельзя замыкаться на одном рынке, нужно сохранять многовекторность, добавил Владимир Туравинов. Витебский областной союз нанимателей объединяет более 400 предприятий, основной его партнер – Российский союз промышленников и предпринимателей. Подписаны соглашения с 28 регионами Российской Федерации.