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  2. Эксперт: действия польских властей на белорусско-польской границе неадекватны

Эксперт: действия польских властей на белорусско-польской границе неадекватны

Таким мнением поделился российский политолог Андрей Манойло в эфире телеканала «Беларусь 1». 


- Беженцы в этой игре выступают исключительно как повод для того, чтобы превратить этот инцидент в провокацию против России и Беларуси. Действия польских властей не адекватны в той ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе. Это бесчеловечно, использовать в холодную погоду водометы против людей, которые обездоленные пересекают границу, надеясь найти поддержку со стороны Польши. По крайней мере, беженцы надеются, что их примут, накормят и обогреют. В этом отношении любая цивилизованная страна должна была поступить именно так и потом уже решать их судьбу, - отметил политолог.

Андрей Манойло считает, что в ближайшее время стоит ждать обострения сложившейся ситуации между странами:
 
- Судя по действиям Польши, за эту провокацию западные спецслужбы взялись серьезно, они ее так просто не оставят. Отчасти может и потому, что другого подходящего повода для того, чтобы нарисовать образ врага для Европы в лице Беларуси, России и Турции - нет, - заключил эксперт.
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