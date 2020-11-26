Тяжелая форма коронавируса может развиваться не только у взрослых, но и у детей. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.
Среди наиболее опасных симптомов COVID-19 у детей эксперт назвал одышку, которая является признаком тяжелого течения коронавируса. Она встречается у 0,2% заразившихся детей, чаще всего – у малышей до года.
– Наиболее опасный симптом коронавируса у детей – это одышка... У 2,4% детей развивается пневмония, как у взрослых. Наиболее часто пневмония встречается у детей старше 7 лет, хотя к особенностям инфекции нужно отнести факт, что наиболее тяжело она протекает у детей до года. Тяжелые формы встречаются у 0,2% детей, смертность, соответственно, тоже, к счастью, очень низкая, – отметил Горелов.
Он добавил, что среди всех детей только около 8% заболевают коронавирусом. У двух третей заразившихся инфекцией наблюдаются легкие и бессимптомные формы.
Фото: pixabay.com
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Эксперт: дети также могут заболеть тяжелой формой COVID-19
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