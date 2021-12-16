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  2. Эксперт: дельта-штамм COVID-19 нейтрализует 30 процентов антител, которые вырабатываются после вакцинации

Эксперт: дельта-штамм COVID-19 нейтрализует 30 процентов антител, которые вырабатываются после вакцинации

Штамм "Дельта" коронавирусной инфекции нейтрализует 30 процентов антител, которые вырабатываются после вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил инфекционист, клинический вирусолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.


– После успешной двухкомпонентной вакцинации против коронавируса делать прививку нужно не ранее, чем через полгода. Если человек переболел и полностью вылечился, ему разрешено проводить ревакцинацию тоже не раньше, чем через шесть месяцев. Если же прошло полгода, можно второй раз получить ревакцинацию, но это решается индивидуально. К сожалению, к коронавирусной инфекции нового типа иммунитет недолгосрочный. Штамм "Дельта" 30 процентов антител сразу нейтрализует. Если не подготовить иммунную систему, не будет времени на то, чтобы мобилизовать иммунитет, – обратил внимание Георгий Викулов.
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Фото: РЕЙТЕР
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