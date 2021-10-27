Эксперт дал оценку действиям Литвы, которая закупает электроэнергию из Беларуси через Латвию

Ведущий аналитик фонда энергетического развития России Игорь Юшков в эфире «ОНТ» выразил мнение о политике Вильнюса, который втайне от Евросоюза закупает электроэнергию из Беларуси через Латвию.
– Когда прижгло [стала необходима электроэнергия], тогда начинаешь наступать на горло собственной песне. Власти Литвы начинают понимать, что у них возникнут проблемы от того, что люди могут замерзнуть и их счета за отопление и электроэнергию улетят в небеса. Негатив от этого будет значительно больше, чем когда все узнают, что Литва продолжит на самом деле покупать белорусскую электроэнергию. Многие потребители скажут: слава богу, главное, чтобы была доступна электроэнергия и цены были не сильно высокие.
Власти Литвы отказываются от собственной политики. Только признать им это сложно, так как они пытаются сохранить политические очки. В итоге мы видим, что базовые потребности-то никуда не делись и приходится все-таки их исполнять, обеспечивать электроснабжение, а откуда она – начинают закрывать глаза, – считает Игорь Юшков.