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  2. Эксперт дал оценку действиям Литвы, которая закупает электроэнергию из Беларуси через Латвию

Эксперт дал оценку действиям Литвы, которая закупает электроэнергию из Беларуси через Латвию

Ведущий аналитик фонда энергетического развития России Игорь Юшков в эфире «ОНТ» выразил мнение о политике Вильнюса, который втайне от Евросоюза закупает электроэнергию из Беларуси через Латвию.

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– Когда прижгло [стала необходима электроэнергия], тогда начинаешь наступать на горло собственной песне. Власти Литвы начинают понимать, что у них возникнут проблемы от того, что люди могут замерзнуть и их счета за отопление и электроэнергию улетят в небеса. Негатив от этого будет значительно больше, чем когда все узнают, что Литва продолжит на самом деле покупать белорусскую электроэнергию. Многие потребители скажут: слава богу, главное, чтобы была доступна электроэнергия и цены были не сильно высокие.

Власти Литвы отказываются от собственной политики. Только признать им это сложно, так как они пытаются сохранить политические очки. В итоге мы видим, что базовые потребности-то никуда не делись и приходится все-таки их исполнять, обеспечивать электроснабжение, а откуда она – начинают закрывать глаза, – считает Игорь Юшков. 
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