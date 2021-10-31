Эксперт: частота госпитализаций среди привитых против COVID-19 составляет 1-2%

- обратил внимание эксперт.По словам Михаила Костинова, сейчас важно, чтобы люди вакцинировались, соблюдали меры профилактики коронавируса и обращались к врачу при первых признаках ОРЗ.подчеркнул эксперт.Наряду с этим Михаил Костинов заявил, что, согласно исследованиям, дети, которые получали сезонную вакцину от гриппа, бессимптомно переносят коронавирус по меньшей мере в 65% случаев.