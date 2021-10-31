Эксперт: частота госпитализаций среди привитых против COVID-19 составляет 1-2%

Об этом в эфире программы “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1” сообщил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.
- Все вакцины, которые есть на сегодняшний день, защищают человека от тяжелых форм [коронавируса]. И у нас, и в мире частота госпитализаций среди привитых против COVID-19 составляет 1-2%, причем все выживают. Поэтому мутации [COVID-19] для вакцинированного никакого значения не имеют, - обратил внимание эксперт.
По словам Михаила Костинова, сейчас важно, чтобы люди вакцинировались, соблюдали меры профилактики коронавируса и обращались к врачу при первых признаках ОРЗ.
- Человек думает, что это банальное ОРЗ, а на самом деле это коронавирус. Поэтому к врачу не обращается, а когда обращается на 5-7 день, уже трудно спасти его. Сейчас очень важна вакцинация против гриппа. Это одна из прививок, которая косвенно повышает неспецифический иммунитет к коронавирусной инфекции, - подчеркнул эксперт.
Наряду с этим Михаил Костинов заявил, что, согласно исследованиям, дети, которые получали сезонную вакцину от гриппа, бессимптомно переносят коронавирус по меньшей мере в 65% случаев.