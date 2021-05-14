За последние десять лет количество патологий сердечно-сосудистой системы и органов зрения у детей и подростков значительно снизилось, рассказала доктор медицинских наук, заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» Маргарита Девятловская:
Фото: pixabay.com
– По сравнению с 2010 годом, число патологий сердечно-сосудистой системы у детей и подростков упало на 11,9 процента. Болезни органов зрения также встречаются реже: показатели снизились до 51 процента.
Специалист отметила, что сейчас основная задача медицинской службы в том, чтобы улучшить состояние здоровья подростков по вопросам, которые вызывают наибольшее опасение – зависимости от гаджетов и интернета:
– Дети легко подвержены аддикции – состоянию, когда человек не может сам контролировать свои отношения с интернетом. К нам часто обращаются юные пациенты с жалобами соматического плана: головными болями, нарушением сна, общей слабостью.
Чтобы отвлечь ребенка от гаджетов, родителям нужно помочь ему найти занятие по душе, уверена Маргарита Девятловская:
– Если ребенок любит лошадей – сводить его в конюшню, любит петь – отдать в музыкальную студию. Главное, чтобы дочери или сыну это действительно нравилось.
Опубликовано:
1091
Эксперт: болезни органов зрения у детей и подростков стали встречаться реже
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter