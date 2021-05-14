Эксперт: болезни органов зрения у детей и подростков стали встречаться реже

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Специалист отметила, что сейчас основная задача медицинской службы в том, чтобы улучшить состояние здоровья подростков по вопросам, которые вызывают наибольшее опасение – зависимости от гаджетов и интернета:Чтобы отвлечь ребенка от гаджетов, родителям нужно помочь ему найти занятие по душе, уверена Маргарита Девятловская: