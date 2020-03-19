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  2. Эксперт: белорусские эпидемиологи и инфекционисты успешно справляются с COVID-19

Эксперт: белорусские эпидемиологи и инфекционисты успешно справляются с COVID-19

Об этом заявил после совещания у Президента заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько:

Фото: БЕЛТА

— Я представляю службу анестезиологии и реаниматологии страны, которая станет передовым рубежом, если начнется массовое поступление больных. К счастью, пока этого нет. Наши эпидемиологи и инфекционисты успешно справляются. Хотелось бы, чтобы так было и дальше. 

При этом Александр Дзядзько уточнил, что его служба готова к различным вариантам развития событий:  

 Разработано несколько сценариев развития дальнейших событий и составлены планы мероприятий по каждому из этих сценариев. 

Специалист уточнил, что речь идет о таких вариантах как единичные поступления больных людей, групповые или массовые, как в Китае или Италии:  

 Почему в Италии такая высокая летальность? Итальянская школа респираторной терапии очень высоко котируется в профессиональном сообществе. Они одни из лидеров в респираторной медицине. Но те события, которые возникли у них, связаны именно с массовым поступлением пациентов. 

Александр Дзядзько подчеркнул, что красной нитью сегодняшнего совещания было недопущение такого же всплеска в Беларуси, потому что этого не выдержит ни одна система. 

При этом завотделением уточнил, что готовность службы высокая:

 У нас в наличии и койки интенсивной терапии, и необходимое оснащение, и подготовленные кадры, расходные материалы. В этом плане все контролируется и обеспечивается.

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