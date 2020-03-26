Эксперт: белорусская система здравоохранения находится на высоком уровне, что позволяет эффективно бороться с коронавирусом

Фото:

dsnews.ua

Он отметил, что подобные эффективные методы борьбы с коронавирусом без карантина применяются, например, в Республике Корея, Швеции, Сингапуре. И это правильно, ведь вопросы экономики и безопасности должны быть сблансированы., — заметил эксперт.Говоря о том, как выстроены действия в Беларуси, он акцентировал внимание на следующем:Также эксперт отметил, что выстроенная в Беларуси система позволяет при обнаружении больного в течение суток провести лабораторную проверку и изолировать все контакты первого уровня. Таких людей, как и пациентов с подтвержденным COVID-19, обязательно госпитализируют.Игорь Тышкевич рассказал и о других действенных мерах. Среди них перенос на более поздний срок приема плановых пациентов, максимальный перевод обслуживания на электронную систему, перепрофилирование больниц, создание отдельных бригад, которые выезжают к тем, у кого есть подозрение на вирус.По словам аналитика, немаловажно то, что приезжающих из стран с повышенным риском коронавируса, а также пациентов с пневмониями в Беларуси обязательно тестируют на COVID-19. Кроме того, в стране созданы условия для того, чтобы люди из зоны риска (пожилые) по минимуму выходили на улицу. Организована работа по доставке продуктов и лекарств им домой.