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Эксперт: белорусская система здравоохранения находится на высоком уровне, что позволяет эффективно бороться с коронавирусом

Белорусская система здравоохранения находится на высоком уровне, что позволяет эффективно бороться с коронавирусом. Меры, которые принимаются для сдерживания распространения COVID-19 на территории страны, достаточны. Такое мнение высказал эксперт Игорь Тышкевич в интервью ukrlife.tv.

Фото: dsnews.ua

Он отметил, что подобные эффективные методы борьбы с коронавирусом без карантина применяются, например, в Республике Корея, Швеции, Сингапуре. И это правильно, ведь вопросы экономики и безопасности должны быть сблансированы. «Если экономика не будет работать, у тебя элементарно не будет расходников для медицины. И ты все равно попадешь в яму», — заметил эксперт.

Говоря о том, как выстроены действия в Беларуси, он акцентировал внимание на следующем:

— По количеству лабораторных тестов на душу населения Беларусь входит в первую десятку стран мира. Это в чем-то эффект того, что в свое время в Беларуси решили, что медицинский туризм должен приносить доходы. В результате сейчас страна входит в топ-20 государств по уровню трансплантологии. А для подобных операций нужны аппараты искусственной вентиляции легких, которых в Беларуси более двух тысяч. Это в три раза больше, чем в США, в два раза больше, чем в Италии, и в два с половиной раза больше, чем в Нидерландах. Плюс есть 1,5 тысячи наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости можно приспособить для искусственной вентиляции легких. Имеется ресурс. Второе — в Беларуси есть система инфекционных больниц, которая в Украине, увы, исчезла. Третье — действует РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сеть лабораторий высшего уровня биологической безопасности. В мире всего 39 таких центров. 

Также эксперт отметил, что выстроенная в Беларуси система позволяет при обнаружении больного в течение суток провести лабораторную проверку и изолировать все контакты первого уровня. Таких людей, как и пациентов с подтвержденным COVID-19, обязательно госпитализируют.

Игорь Тышкевич рассказал и о других действенных мерах. Среди них перенос на более поздний срок приема плановых пациентов, максимальный перевод обслуживания на электронную систему, перепрофилирование больниц, создание отдельных бригад, которые выезжают к тем, у кого есть подозрение на вирус. 

По словам аналитика, немаловажно то, что приезжающих из стран с повышенным риском коронавируса, а также пациентов с пневмониями в Беларуси обязательно тестируют на COVID-19. Кроме того, в стране созданы условия для того, чтобы люди из зоны риска (пожилые) по минимуму выходили на улицу. Организована работа по доставке продуктов и лекарств им домой.
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