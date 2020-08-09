Эксперт: альтернативные кандидаты не хотят брать ответственность за некоторые свои действия

Такое мнение, отвечая на вопросы журналистов в Национальном пресс-центре, сегодня высказал политический аналитик, руководитель консервативного центра NOMOS Петр Петровский.

По его словам, избирательная кампания вызвала огромный внешний и внутренний интерес, который можно в том числе определить уже в первый-второй час голосования:

– В воскресенье люди не всегда приходят на выборы утром. Я же увидел, что уже в восемь часов на моем избирательном участке была очередь. Более того, такого ажиотажа на досрочном голосовании, как сейчас, я не наблюдал с 1994 года.

Петр Петровский отметил, что президентская гонка в Беларуси имеет влияние извне:

– Попытки давления на избирательную кампанию требуют от государства и политических сил обеспечения безопасности участников процесса, защиты их чести и достоинства. Здесь виновата не система государственного правления – власть таких технологий ни к кому не применяла. Виноваты грязные методы альтернативных кандидатов, которые даже не хотят брать персональную ответственность за некоторые свои незаконные действия.