Из-за пандемии COVID-19 Институт океанологии им. Ширшова РАН перенес запланированную Антарктическую экспедицию, сообщает ТАСС.
Фото: pixabay.com
В пресс-службе института пояснили, что поездка была запланирована на 30 ноября, отправление – из Калининграда. Исследователи надеются, что смогут отправиться в рейс в 2021–2022 гг.
Экспедиция должна была проходить на научно-исследовательском судне "Академик Сергей Вавилов". Из-за роста количества заразившихся в мире корабль не смог бы заходить в порты в течение всех 140 суток экспедиции. И если бы на корабле оказался зараженный коронавирусом нового типа, то он бы не получил необходимую медпомощь – на судне нет для этого оборудования.
Главная задача антарктических исследований – анализ климатических тенденций в океане и оценка их влияния на природные комплексы Южного океана. Исследователи должны были анализировать физическую среду, структуру течений, фронтов, вихрей и термохалинные характеристики водных масс и многое другое.
"Новая экспедиция должна была стать продолжением первой Антарктической экспедиции, которая прошла в 2019–2020 гг. – она была нацелена на подтверждение полученных ранее результатов по изучению ресурсного потенциала антарктического криля, основных промысловых районов и экосистемы на ключевых участках Атлантического сектора Антарктики, включая северную часть моря Уэдделла и пролив Брансфилда", – подчеркнули в институте.
Опубликовано:
1003
Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter