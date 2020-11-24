Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса

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В пресс-службе института пояснили, что поездка была запланирована на 30 ноября, отправление – из Калининграда. Исследователи надеются, что смогут отправиться в рейс в 2021–2022 гг.Экспедиция должна была проходить на научно-исследовательском судне "Академик Сергей Вавилов". Из-за роста количества заразившихся в мире корабль не смог бы заходить в порты в течение всех 140 суток экспедиции. И если бы на корабле оказался зараженный коронавирусом нового типа, то он бы не получил необходимую медпомощь – на судне нет для этого оборудования.Главная задача антарктических исследований – анализ климатических тенденций в океане и оценка их влияния на природные комплексы Южного океана. Исследователи должны были анализировать физическую среду, структуру течений, фронтов, вихрей и термохалинные характеристики водных масс и многое другое.– подчеркнули в институте.