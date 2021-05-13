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  2. Экскурсии, конкурсы и вайбер-марафоны: в Витебской области готовятся к Дню семьи

Экскурсии, конкурсы и вайбер-марафоны: в Витебской области готовятся к Дню семьи

Свыше 113 тысяч школьников и около 50 тысяч детсадовцев – таково детское население Витебской области на сегодняшний день. Так что Международный день семьи тут собираются отмечать с размахом. В городах и районах уже проходят различные акции – конкурсы, творческие состязания, экскурсионные поездки. Так, в Ушачском районе организовали экскурсию в Витебск для семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также физически ограниченных мам и пап, которые сами растят малышей. Вместе со взрослыми ребята побывали на представлении белорусского театра «Лялька». 


Семейный спортивный турнир проведут завтра в Железнодорожном районе Витебска. Участие в нем готовы принять десятки семей. К празднику «Спортивный двор» готовятся жители Бешенковичей. А в самом большом районе Витебска  – Первомайском – пройдет районный спортивно-интеллектуальный конкурс под интересным названием «Папа, мама, я – Первомайская семья». Здесь же сегодня открывается площадка взаимопомощи «Не рядом, а вместе» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В Сенненском районе завтра стартует разновозрастной почти 30-километровый веломарофон – тут организуют семейную велопоездку «Семья – это значит мы вместе». Тоже марафон, только с приставкой «фото» проведут новополочане. А проходить он будет в мессенджере Viber, где можно будет поделиться самыми красивыми фотографиями своей семьи. Участники сами выберут победителей. 



В Лиозненском районе подготовили акцию «Радость в дом» для семей с детьми-инвалидами и многодетных семей. Нашли и спонсоров: нуждающимся будет оказана гуманитарная помощь, семьи получат сертификаты «Евроопта». 

Но согласитесь: не столь важно, сколько акций и под чьей эгидой проходит к международному празднику, который отмечают во многих странах мира. Важно, что белорусские семьи не остаются без внимания и в другие дни. В подтверждение – несколько цифр.  В минувшем году в Витебской области новые квартиры получили более 1300 многодетных семей. В 2021 году в регионе планируют построить 330 тысяч квадратных метров жилья, в том числе с господдержкой – 90 тысяч «квадратов». И еще не менее 700 многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия.




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Фото: Елена БЕГУНОВА
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