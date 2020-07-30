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  2. Экс-ведущая "Орел и решка" Регина Тодоренко нашла работу в Украине

Экс-ведущая "Орел и решка" Регина Тодоренко нашла работу в Украине

Известная по проекту «Орел и решка» телеведущая Регина Тодоренко нашла себе работу в Украине. Она стала там ведущей рубрики о путешествиях на одной из радиостанций, сообщает Viva.


По словам Тодоренко, она рада новому опыту, тому, что может поделиться своими опытом и эмоциями, которые получила в многочисленных путешествиях. Ведь за 4 года работы в проекте «Орел и решка» она объехала весь мир и даже совершила девятимесячное кругосветное путешествие.


«Мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», – отметила она. Надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты, добавила ведущая.

Тодоренко сейчас 30 лет. Она родилась в Одессе. Была финалисткой украинской «Фабрики звезд». Популярность пришла к девушке на проекте «Орел и решка», куда она попала в 2014 году. В мае этого года получила Золотую кнопку YouTube, как видеоблогер, чей канал собрал миллион подписчиков. Замужем за экс-солистом группы «Smash!!» Владом Топаловым.


Весной этого года Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью, в котором заявила, что женщины могут быть сами ответственны в домашнем насилии за то, что на них поднимают руку. На ведущую обрушилась волна критики, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".

Фото: instagram.com/reginatodorenko


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