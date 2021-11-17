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  2. Экс-президент Польши Александр Квасьневский: со стороны Беларуси нет никакой гибридной войны

Экс-президент Польши Александр Квасьневский: со стороны Беларуси нет никакой гибридной войны

фото ru.wikipedia.org
«Нам нужно немного смягчить язык (в отношении Беларуси). Говорить о гибридной войне – явное преувеличение. Часть людей на границе в отчаянии, агрессивна. В отношении них нужно вести себя согласно (миграционным) правилам», – сказал Квасьневский в эфире польского телеканала TVN24.

Насколько я слежу за ситуацией, это первый голос столь заметного политика в Европе и Польше. Ну нет никакой гибридной войны. Вы о чем?

Кстати, именно Александр Квасьневский, будучи президентом Польши, ввел польские войска в Ирак, после чего в Ираке был создан международный сектор.
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