Экс-президент Польши Александр Квасьневский: со стороны Беларуси нет никакой гибридной войны

TVN24.«Нам нужно немного смягчить язык (в отношении Беларуси). Говорить о гибридной войне – явное преувеличение. Часть людей на границе в отчаянии, агрессивна. В отношении них нужно вести себя согласно (миграционным) правилам», – сказал Квасьневский в эфире польского телеканала
Насколько я слежу за ситуацией, это первый голос столь заметного политика в Европе и Польше. Ну нет никакой гибридной войны. Вы о чем?
Кстати, именно Александр Квасьневский, будучи президентом Польши, ввел польские войска в Ирак, после чего в Ираке был создан международный сектор.