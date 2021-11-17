Экс-президент Польши Александр Квасьневский: со стороны Беларуси нет никакой гибридной войны

Насколько я слежу за ситуацией, это первый голос столь заметного политика в Европе и Польше. Ну нет никакой гибридной войны. Вы о чем?Кстати, именно Александр Квасьневский, будучи президентом Польши, ввел польские войска в Ирак, после чего в Ираке был создан международный сектор.