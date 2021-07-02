Экс-президент Молдовы, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что осенью текущего года жители страны могут выйти на массовые протесты. Он считает, что после досрочных парламентских выборов в обществе будет царить беспокойство, информирует РИА Новости.
– То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью, – уточнил Игорь Додон.
Кроме того, экс-президент Молдовы отметил, что протесты нечасто проходят летом, однако в обществе нарастает недовольство. Население страны не устраивает рост стоимости товаров, аграрии хотят получить помощь, поскольку они потерпели серьезные убытки из-за непогоды, которая уничтожила часть урожая. Если сложившаяся ситуация станет еще хуже после выборов, местные жители могут выйти на протесты, чтобы выразить свое недовольство.
Напомним, что досрочные парламентские выборы в Молдове запланированы на 11 июля, в них будут участвовать более 20 партий и блоков и один независимый кандидат.
Фото: РИА Новости
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Экс-президент Молдовы заявил, что осенью в стране могут пройти протесты
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