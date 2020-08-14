Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишет РИА Новости.
Экс-президент Кыргызстана продолжит отбывать срок в тюрьме по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
– Коллегия судей оставила в силе приговор Первомайского районного суда, – заявил представитель канцелярии городского суда.
Экс-президент Кыргызстана был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.