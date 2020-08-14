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Экс-президент Кыргызстана продолжит отбывать срок в тюрьме

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишет РИА Новости.

Экс-президент Кыргызстана продолжит отбывать срок в тюрьме по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

– Коллегия судей оставила в силе приговор Первомайского районного суда, – заявил представитель канцелярии городского суда.

Экс-президент Кыргызстана был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

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