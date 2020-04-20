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Экс-президент ФИФА включил Льва Яшина в сборную Европы всех времен

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в честь 60-летия первого чемпионата Европы составил символическую сборную лучших игроков континента всех времен.

Фото: ria.ru

Место в воротах «дрим-тим» швейцарского функционера занял легендарный советский голкипер Лев Яшин — чемпион Европы 1960 года и обладатель серебряной медали Евро-1964, который является единственным вратарем в истории, удостоенном «Золотого мяча» (1963) — приза лучшему футболисту сезона в Европе.

В символическую сборную также вошли:

защитники — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);

полузащитники — Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);

форварды — Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Тренер — Висенте Дель Боске (Испания).

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