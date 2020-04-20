Экс-президент ФИФА включил Льва Яшина в сборную Европы всех времен

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в честь 60-летия первого чемпионата Европы составил символическую сборную лучших игроков континента всех времен.
Фото: ria.ru
Место в воротах «дрим-тим» швейцарского функционера занял легендарный советский голкипер Лев Яшин — чемпион Европы 1960 года и обладатель серебряной медали Евро-1964, который является единственным вратарем в истории, удостоенном «Золотого мяча» (1963) — приза лучшему футболисту сезона в Европе.
В символическую сборную также вошли:
защитники — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);
полузащитники — Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);
форварды — Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).
Тренер — Висенте Дель Боске (Испания).