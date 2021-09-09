Экс-президент Афганистана попросил прощения у народа

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани извинился перед народом Афганистана после того, как покинул страну в поисках убежища, передает BBC.
– Уехать из Кабула было самым трудным решением в моей жизни, – признался он и добавил, что сожалеет, но не мог поступить иначе.
В сообщении, опубликованном в Twitter, Ашраф Гани подчеркнул, что не собирался бросать свой народ, но "это был единственный выход, чтобы избежать широкомасштабного насилия".
Бывший президент отметил, что посвятил двадцать лет, чтобы помочь Афганистану стать "демократическим, процветающим и суверенным государством".
Он также опроверг информацию о том, что путешествовал в ОАЭ примерно с 169 млн долларов.
Ашраф Гани спешно покинул Афганистан после того, как 15 августа боевики "Талибана" прибыли в Кабул.
Он подвергся критике со стороны других афганских политиков.