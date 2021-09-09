Экс-президент Афганистана попросил прощения у народа

– признался он и добавил, что сожалеет, но не мог поступить иначе.В сообщении, опубликованном в Twitter, Ашраф Гани подчеркнул, что не собирался бросать свой народ, но "это был единственный выход, чтобы избежать широкомасштабного насилия".Бывший президент отметил, что посвятил двадцать лет, чтобы помочь Афганистану стать "демократическим, процветающим и суверенным государством".Он также опроверг информацию о том, что путешествовал в ОАЭ примерно с 169 млн долларов.Ашраф Гани спешно покинул Афганистан после того, как 15 августа боевики "Талибана" прибыли в Кабул.Он подвергся критике со стороны других афганских политиков.