Экс-командир польского спецназа GROM раскритиковал действия американцев в Афганистане

«Даже неопытному лейтенанту понятно, что сначала нужно эвакуировать гражданских, а уже потом заниматься непосредственно выводом войск», - недоумевает Р. Полько. Экс-командир польского спецназа указывает на то, что не были зачищены пути отхода, что в конечном итоге позволило талибам взять под контроль подступы к аэропорту Кабула. Теперь боевики сами решают, кого пропускать на территорию воздушной гавани, а кого – нет.
Также Роман Полько отметил, что не было просчитано возможностей попадания арсеналов оружия в руки террористов: командование операцией США в Афганистане, «видимо, всерьез считало, что афганская армия теперь непобедима, и заботиться о соблюдении элементарных норм безопасности необязательно».
Кроме того, считает польский спецназовец, операция была провалена и американскими спецслужбами, которые не определили неблагонадежных среди афганских силовиков. В результате, тысячи афганских офицеров в первые же дни после вывода войск США и НАТО перешли на сторону террористов вместе с переданным им оружием.
«Когда-то США те же просчеты допустили в Ираке. Они просто передали оружие местным силовикам, а потом оно оказалось в руках террористов ИГИЛ. Теперь то же самое, по сути, происходит в Афганистане», - полагает бывший командир спецподразделения GROM.