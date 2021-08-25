Экс-командир польского спецназа GROM раскритиковал действия американцев в Афганистане

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недоумевает Р. Полько. Экс-командир польского спецназа указывает на то, что не были зачищены пути отхода, что в конечном итоге позволило талибам взять под контроль подступы к аэропорту Кабула. Теперь боевики сами решают, кого пропускать на территорию воздушной гавани, а кого – нет.Также Роман Полько отметил, что не было просчитано возможностей попадания арсеналов оружия в руки террористов: командование операцией США в Афганистане,Кроме того, считает польский спецназовец, операция была провалена и американскими спецслужбами, которые не определили неблагонадежных среди афганских силовиков. В результате, тысячи афганских офицеров в первые же дни после вывода войск США и НАТО перешли на сторону террористов вместе с переданным им оружием.- полагает бывший командир спецподразделения GROM.