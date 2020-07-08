Экс-капитан «Городеи» Павлючек перешел в «Славию»

Футболист «Городеи» Кирилл Павлючек продолжит карьеру в «Славии», сообщает пресс-служба мозырского клуба.

36-летний защитник выступал за «сахарных» с 2015 года. В этом сезоне он выводил команду на поле с капитанской повязкой. В чемпионате Беларуси – 2020 центрбек отыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

До этого уроженец Гродно также защищал цвета молдавского «Зимбру», могилевского «Днепра», «Минска», «Гомеля», «Немана», российского «Луча-Энергии» и минского «Динамо», в составе которого стал чемпионом Беларуси (2004), дважды серебряным (2005, 2006) и бронзовым (2003) призером национального первенства, а также обладателем Кубка страны (2002/2003).

При этом «Славия» рассталась с защитником Денисом Ковалевским, контракт с которым расторгнут по соглашению сторон.