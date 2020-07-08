Экс-глава Nissan Карлос Гон заплатил за свой побег из Японии более $ 860 тыс.

Бывший глава «Ниссан» и альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон заплатил за свой побег более 860 тыс. долларов. Эти деньги он перевел компании, принадлежащей одному из организаторов его побега из Японии, утверждает прокуратура США.





Речь идет о компании Promote Fox LLC, принадлежащей Питеру Тейлору, арестованному ранее по запросу японских властей, и одному из его братьев, передает ТАСС. Деньги были переведены со счета в парижском банке двумя траншами.

Как считают власти Японии, Питер Тейлор и его отец Майк Тейлор, который долгое время служил в специальном подразделении ВС США, в декабре минувшего года встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который бежал из-под домашнего ареста. На поезде они добрались до Осаки. В ящике для звуковой аппаратуры топ-менеджера пронесли в частный самолет и вывезли в Турцию. Оттуда он другим частным самолетом вылетел в Ливию. Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана.

Бывший топ-менеджер был арестован в Японии 19 ноября 2018 года за финансовые нарушения. В частности, он обвиняется в том, что не задекларировал 9 млрд иен (более 80 млн долларов), полученные на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы под залог и отправили под домашний арест, но он бежал.

Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США по запросу японских властей. Токио просит у США их выдачи.