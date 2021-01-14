Экс-глава ФБР заявил, что Байден должен задуматься над помилованием Трампа

Отстранение действующего президента США Дональда Трампа от должности может вызвать разные последствия. С одной стороны, как отметил Коми, для СШАЭто, по словам бывшего сотрудника правоохранительных органов, показало бы степень неприемлемости поведения американского лидера.Однако в то же время Коми сказал:Такая мысль прозвучала в контексте обсуждения последствий, которые может вызвать импичмент республиканца и потенциальное преследование его в суде. Бывший директор ФБР опасается, что такое решение даст Трампу дополнительную «платформу» на 3–4 года для влияния на общество, так как новости о происходящем будут постоянно освещаться американским телевидением. Таким образом, подытожил Коми,чтобыНапомним, после штурма Капитолия 6 января ответственность за его организацию демократы Конгресса возложили на действующего президента. Палата представителей США одобрила резолюцию о его импичменте по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому дважды объявили импичмент. Решение не окончательное – с ним еще должны согласиться не менее двух третей членов верхней палаты Конгресса. Сенат заявил, что процедуру импичмента начнет уже после инаугурации Байдена 20 января.Экс-глава ФБР Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом в 2017 году из-за «неэффективного руководства бюро и утраты доверия».