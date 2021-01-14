Избранному президенту США Джозефу Байдену следует задуматься над помилованием Трампа. Таким мнением бывший директор ФБР Джеймс Коми поделился на BBC News.
Отстранение действующего президента США Дональда Трампа от должности может вызвать разные последствия. С одной стороны, как отметил Коми, для США «было бы хорошо, будь Трамп отстранен от должности до инаугурации». Это, по словам бывшего сотрудника правоохранительных органов, показало бы степень неприемлемости поведения американского лидера.
Однако в то же время Коми сказал: «Байдену следует подумать о помиловании Трампа». Такая мысль прозвучала в контексте обсуждения последствий, которые может вызвать импичмент республиканца и потенциальное преследование его в суде. Бывший директор ФБР опасается, что такое решение даст Трампу дополнительную «платформу» на 3–4 года для влияния на общество, так как новости о происходящем будут постоянно освещаться американским телевидением. Таким образом, подытожил Коми, «для США и Байдена лучше всего отодвинуть Трампа в сторону», чтобы «можно было сосредоточиться на других имеющих важное значение вещах в ближайшие четыре года».
Напомним, после штурма Капитолия 6 января ответственность за его организацию демократы Конгресса возложили на действующего президента. Палата представителей США одобрила резолюцию о его импичменте по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому дважды объявили импичмент. Решение не окончательное – с ним еще должны согласиться не менее двух третей членов верхней палаты Конгресса. Сенат заявил, что процедуру импичмента начнет уже после инаугурации Байдена 20 января.
Экс-глава ФБР Джеймс Коми был уволен Дональдом Трампом в 2017 году из-за «неэффективного руководства бюро и утраты доверия».
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Экс-глава ФБР заявил, что Байден должен задуматься над помилованием Трампа
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Фото: РЕЙТЕР