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  2. Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо объявил об уходе из бокса

Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо объявил об уходе из бокса

42-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо официально объявил о своем уходе из бокса. К поклонникам спортсмен обратился на личной странице в Twitter. 


"Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания", – написал Пакьяо. 

Боксер также отметил, что решение об уходе было трудным, но он смирился с ним.
 
"Преследуйте свои мечты, усердно работайте и наблюдайте, что произойдет. Прощай, бокс", – заключил экс-чемпион мира. 

Ранее появилась информация, что Мэнни выдвинет свою кандидатуру на пост президента Филиппин на выборах, которые пройдут в 2022 году. 

Мэнни Пакьяо является единственным боксером, который стал чемпионом в восьми весовых категориях. Свой последний поединок 42-летний боксер провел 22 августа. Он уступил кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего за свою карьеру боксер одержал 62 победы на профессиональном ринге.
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Фото: РЕЙТЕР
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