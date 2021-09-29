Экс-чемпион мира Мэнни Пакьяо объявил об уходе из бокса

, – написал Пакьяо.Боксер также отметил, что решение об уходе было трудным, но он смирился с ним., – заключил экс-чемпион мира.Ранее появилась информация, что Мэнни выдвинет свою кандидатуру на пост президента Филиппин на выборах, которые пройдут в 2022 году.Мэнни Пакьяо является единственным боксером, который стал чемпионом в восьми весовых категориях. Свой последний поединок 42-летний боксер провел 22 августа. Он уступил кубинцу Йорденису Угасу решением судей в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).Всего за свою карьеру боксер одержал 62 победы на профессиональном ринге.