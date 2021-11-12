Экотропу в гидрологическом заказнике «Осинторфский» планируется приспособить для туристических экскурсий

Экологическую тропу в гидрологическом заказнике «Осинторфский» Дубровенского района планируется обустроить для проведения экскурсий для туристов, сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Учебная экологическая тропа протяженностью 2 км в живописном лесном массиве гидрологического заказника «Осинторфский» была открыта и обустроена в 2012 году по инициативе Осинторфской детской библиотеки – центра экологического просвещения населения при содействии Осинторфского лесничества ГЛХУ «Оршанский лесхоз». Целью создания данного объекта было проведение учебной и пропагандисткой работы по вопросам охраны природы, ознакомления с особенностями природного ландшафта, учитывающей задачи экологического образования, духовного обогащения людей, а также знакомство с историей Осинторфского края.

– В настоящее время с целью дальнейшего развития экологического движения в регионе Осинторфской библиотекой подготовлены материалы по участию в гуманитарных проектах по обустройству экологической тропы, – проинформировали в комитете. – Проектом предусматривается дальнейшее обустройство экологической тропы, строительство велодорожки, стоянок и смотровых вышек, закупка и оформление информационных стендов. Реализация данной задумки будет способствовать повышению экологической культуры среди населения и развитию экологического туризма в уникальном для региона месте.

К настоящему моменту Осинторфской библиотекой уже разработаны экскурсионные пешеходные маршруты по экотропе для детей младшего и среднего возраста. На тропе предусмотрены остановки «Смешанный лес», «Средняя вода» и «Большая вода» – заводненные карьеры, «Лесная рекреация» (поляна), «Торфяное болото», «Муравейник», «Поселение бобров». На каждой из остановок рассказывается об особенностях этого места, истории образования, флоре и фауне этих мест. Экскурсии проводятся работниками библиотеки на протяжении всего года для учеников не только Осинторфской средней школы, но и других школ района. Участие в экскурсиях принимают и представители Дубровенской райинспекции, Осинторфского лесничества.

С момента создания экотропы работниками библиотеки при помощи волонтеров по мере сил и возможностей продолжается ее оформление и поддерживается порядок. В 2020 году было проведено благоустройство объекта: установлены скамейки и указательный знак в начале пути.

Гидрологический заказник местного значения «Осинторфский» находится на землях филиала «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» и Осинторфского лесничества Оршанского лесхоза в целях стабилизации экологической обстановки, обеспечения естественного гидрологического режима верховых болот, а также восстановления растительного и животного мира. На этой территории расположены выработанные и нерекультивированные торфяники, сложилась удивительная экосистема с колониями чаек, уток и других болотных птиц. Здесь имеется возможность организации таких видов отдыха, как рыбалка, охота, ознакомление с разнообразием лесных и полевых растений, наблюдение за дикими зверями и птицами, в том числе и за теми видами флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу.