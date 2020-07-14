Экономия от ввода в эксплуатацию очистных сооружений в Быхове за первое полугодие составила 60 тыс. киловатт-часов

Капитальный ремонт городских очистных сооружений был осуществлен в рамках проекта «Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Быхове» за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития. Проект позволил исключить попадание грязных стоков в реку Ирдицу, а также повысить надежность эксплуатации очистных сооружений и получить условно-годовой экономический эффект в размере 37 тонн условного топлива.

Нейтрализация загрязняющих веществ производится с помощью микроорганизмов, которые удаляют из стоков 98% загрязнителей, тогда как использование септика позволит осветлить стоки на 55–65%. Воды, прошедшие через систему, пригодны для повторного использования в технических целях. Преимущества аэротенка по сравнению с другими технологиями очистки заключаются не только в высоком уровне очистки сточных вод, но и в отсутствии неприятных запахов и необходимости утепления самой установки, поскольку выделяемое в процессе тепло препятствует замерзанию стоков даже при низких температурах. Еще одной целью проекта было снижение энергоемкости очистки сточных вод за счет автоматизации и диспетчеризации технологического процесса: если до реконструкции здесь эксплуатировались компрессоры установленной мощностью 90 кВт каждый, то после реконструкции в работе находятся турбовоздуходувки установленной мощностью 55 кВт.