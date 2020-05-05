Экономист рассказала, почему экономика должна работать во время пандемии коронавируса

Почему во время пандемии коронавируса нельзя останавливать экономику, в эфире телеканала ОНТ рассказала экономист, заведующая кафедрой менеджмента и технологий, бизнеса и устойчивого развития в БГТУ Ирина Новикова:



— Если экономика остановится при карантине, откуда брать деньги? Во-первых, экономика должна работать, во-вторых, нужно платить налоги. Если мы говорим, что наша медицина некоммерческая и существует за счет государственного бюджета. В бюджет деньги попадают за счет налогов. Если экономика не работает, как мы станем содержать врачей, которые будут лечить коронавирус? Это замкнутый круг. Поэтому экономика должна работать.



Эксперт также отметила, что социальное дистанцирование должно соблюдаться. По ее словам, необходимо выработать комплекс мер, которые позволят жить с коронавирусом:



— Говорят, что вакцина в лучшем случае появится не раньше декабря, а то и в следующем году, а то и до 2022 года. Так что же, экономика работать не будет?