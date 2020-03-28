Экономист посчитал, сколько миллиардов долларов потеряет экономика Украины за месяц карантина

Уэе сейчас в Украине замедляется торговля, останавливается логистика и транспорт – наиболее мощные драйверы современного экономического роста. Бизнес сталкивается с дефицитным финансовым потоком и с незнакомым до сих пор кризисом предложения. Население теряет доходы в результате вынужденного простоя производства и текущую платежеспособность. И даже после окончания эпидемиологических мероприятий экономика просто так "не заведется".отмечает эксперт,По расчетам экономиста, в общем за 30 дней карантина, экономика Украины может лишиться примерно 250 млрд грн в выпуске товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП (эквивалент 4 млрд евро). В оценку суммарных потерь вошло и воздействие на национальную экономику обвала мировых сырьевых рынков. В динамике роста валового продукта такая экономическая дисфункция вполне может привести к замедлению ВВП на 1,5-2% за год.Кроме того, за период с 1 января по 17 марта текущего года, суммарные сборы налоговых органов составили 73,2% от плана, а таможни – 64,4% от плана. Нехватка достигла почти 62 млрд грн, и еще 5 млрд грн недобора по специальному фонду. В целом в казне пока недостает 68,8 млрд грн. А это 2,4 млрд долларов. К сожалению, это означает, что у государства не будет хватать средств на выполнение социальных обязательства, не говоря уже о стимулирующий мерах по реанимации реального сектора. Мобилизационный потенциал экономики Украины по факту ограничен одним месяцем простоя.Какие меры могли бы помочь? - рассуждает специалист.Кроме того, государство через специальный фонд могло бы компенсировать штатникам, остающимся в режиме простоя, оставшуюся одну треть среднемесячного дохода на время карантина.Однако и здесь есть сложность, отмечает Алексей Кущ, ведь процесс будет разноскоростным: высвобождение затрат на обслуживание долга происходит пропорционально графику погашения, а вливания средств амортизационного, антикризисного пакета должно произойти в течение второго и третьего кварталов текущего года.