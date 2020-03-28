Экономист посчитал, сколько миллиардов долларов потеряет экономика Украины за месяц карантина

Украина в борьбе с эпидемией коронавируса пробует использовать модели развитых страны (или динамично развивающихся). А именно: жесткие ограничительные меры, из-за которых останавливаются целые отрасли экономики либо снижается их производительность. Экономист Алексей Кущ посчитал, сколько миллиардов долларов потеряет экономика Украины за месяц карантина, пишет 112.ua.
Уэе сейчас в Украине замедляется торговля, останавливается логистика и транспорт – наиболее мощные драйверы современного экономического роста. Бизнес сталкивается с дефицитным финансовым потоком и с незнакомым до сих пор кризисом предложения. Население теряет доходы в результате вынужденного простоя производства и текущую платежеспособность. И даже после окончания эпидемиологических мероприятий экономика просто так "не заведется".
- На данный момент бизнес-среда в Украине столкнулась с двумя базовыми шоками, - отмечает эксперт, - шоком реализации, из-за чего уровень доходов либо критично сокращается, либо вообще обнуляется, и шоком постоянных затрат, которые в любом случае нужно формировать: проценты по кредитам, арендные платежи, налоги, зарплата персоналу и т.д. Для компенсации этих потерь и амортизации кризиса государству нужны деньги, и много. А где их взять, если недопоступления в госбюджет по итогам первого квартала составят минимум 20%, и этот дефицит будет лишь нарастать.
По расчетам экономиста, в общем за 30 дней карантина, экономика Украины может лишиться примерно 250 млрд грн в выпуске товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП (эквивалент 4 млрд евро). В оценку суммарных потерь вошло и воздействие на национальную экономику обвала мировых сырьевых рынков. В динамике роста валового продукта такая экономическая дисфункция вполне может привести к замедлению ВВП на 1,5-2% за год.
Кроме того, за период с 1 января по 17 марта текущего года, суммарные сборы налоговых органов составили 73,2% от плана, а таможни – 64,4% от плана. Нехватка достигла почти 62 млрд грн, и еще 5 млрд грн недобора по специальному фонду. В целом в казне пока недостает 68,8 млрд грн. А это 2,4 млрд долларов. К сожалению, это означает, что у государства не будет хватать средств на выполнение социальных обязательства, не говоря уже о стимулирующий мерах по реанимации реального сектора. Мобилизационный потенциал экономики Украины по факту ограничен одним месяцем простоя.
Какие меры могли бы помочь? - рассуждает специалист.
- Во-первых, освобождение предприятий от уплаты налога на прибыль за второй квартал и возврат уже перечисленных авансов. Во-вторых, освобождение населения от уплаты подоходного налога в течение второго квартала. Кроме того, отмена единого социального взноса для тех компаний, которые сохранят на время карантина уплату за простой не менее двух третей заработка наемных работников.
Кроме того, государство через специальный фонд могло бы компенсировать штатникам, остающимся в режиме простоя, оставшуюся одну треть среднемесячного дохода на время карантина.
- То есть имела бы место бы разноуровневая реструктуризация обязательств: вначале государство реструктуризировало свои долги перед кредиторами и получило финансовую фору в размере примерно 200 млрд грн, а затем примерно эта же сумма была использована для реструктуризации обязательств бизнеса и населения перед государством. И получился бы двойной кумулятивный эффект: не просто экономия 200 млрд грн расходов бюджета, а рецепция этих ресурсов населением и реальным сектором экономики.
Однако и здесь есть сложность, отмечает Алексей Кущ, ведь процесс будет разноскоростным: высвобождение затрат на обслуживание долга происходит пропорционально графику погашения, а вливания средств амортизационного, антикризисного пакета должно произойти в течение второго и третьего кварталов текущего года.
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Экономист посчитал, сколько миллиардов долларов потеряет экономика Украины за месяц карантина
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