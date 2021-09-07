Экономист: контрсанкционные меры России и Беларуси должны быть общими

– сказал Василий Колташов.Вместе с тем эксперт отметил, что Евросоюз стремится расшириться на восток, свергнуть любые администрации, которые ориентируются на национально-экономическое развитие, и под предлогом создания демократии начать извлекать ресурсы из этой экономики.– резюмировал экономист.Фото: скриншот видео