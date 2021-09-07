Экономист: контрсанкционные меры России и Беларуси должны быть общими

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
– Контрсанкционные меры России и Беларуси должны быть общими. Это коллективная защита от агрессии, санкционного давления стран, которые хотели бы взломать экономики не только белорусскую или российскую, но и экономику Центральной Азии, – сказал Василий Колташов.
Вместе с тем эксперт отметил, что Евросоюз стремится расшириться на восток, свергнуть любые администрации, которые ориентируются на национально-экономическое развитие, и под предлогом создания демократии начать извлекать ресурсы из этой экономики.
– То есть грабить ее, – резюмировал экономист.
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