Массового сокращения рабочих мест из-за повышения технологичности производств избежать не удастся – это следует воспринимать как данность в общемировой практике, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики. Однако, как считает экономист Георгий Гриц, это обстоятельство не является сегодня главной угрозой для государства. Гораздо более серьезной угрозой является пандемия, которая приводит к коллапсу коммуникаций, который является, в частности для бизнеса, самым настоящим убийцей.
Фото носит иллюстративный характер
Цифровизация производства, безусловно, имеет определенное отношение к рынку занятости. Сегодня, к сожалению, производительность труда в Беларуси ниже, чем у стран-конкурентов до 4-й индустриальной революции. И с ростом технологичности встает вопрос не только о создании новых рабочих мест, но и об их высокой эффективности и производительности.
Более того, на этих местах должна производиться продукция, которая станет конкурентоспособной и будет реализовываться с высокой добавленной стоимостью. Новые бизнес-процессы – это и новая рабочая сила, которая должна будет иметь соответствующую квалификацию. Сегодня этим критериям на производствах, как считает Георгий Гриц, соответствует в лучшем случае лишь около 20% работников.
Надо понимать, что переобучение не повышает занятость, но позволяет создавать качественно лучшие рабочие места, которых в количественном отношении будет меньше, а крупные реорганизованные предприятия смогут стать мощным источником кадров для мелкого и среднего бизнеса.
Фото: pixabay.com
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Экономист Георгий Гриц: сегодня производительность труда в Беларуси ниже, чем у стран-конкурентов до 4-й индустриальной революции
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