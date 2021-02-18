Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Экономист Георгий Гриц: сегодня производительность труда в Беларуси ниже, чем у стран-конкурентов до 4-й индустриальной революции

Экономист Георгий Гриц: сегодня производительность труда в Беларуси ниже, чем у стран-конкурентов до 4-й индустриальной революции

Массового сокращения рабочих мест из-за повышения технологичности производств избежать не удастся – это следует воспринимать как данность в общемировой практике, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики. Однако, как считает экономист Георгий Гриц, это обстоятельство не является сегодня главной угрозой для государства. Гораздо более серьезной угрозой является пандемия, которая приводит к коллапсу коммуникаций, который является, в частности для бизнеса, самым настоящим убийцей.

Фото носит иллюстративный характер

Цифровизация производства, безусловно, имеет определенное отношение к рынку занятости. Сегодня, к сожалению, производительность труда в Беларуси ниже, чем у стран-конкурентов до 4-й индустриальной революции. И с ростом технологичности встает вопрос не только о создании новых рабочих мест, но и об их высокой эффективности и производительности.

Более того, на этих местах должна производиться продукция, которая станет конкурентоспособной и будет реализовываться с высокой добавленной стоимостью. Новые бизнес-процессы – это и новая рабочая сила, которая должна будет иметь соответствующую квалификацию. Сегодня этим критериям на производствах, как считает Георгий Гриц, соответствует в лучшем случае лишь около 20% работников.

Надо понимать, что переобучение не повышает занятость, но позволяет создавать качественно лучшие рабочие места, которых в количественном отношении будет меньше, а крупные реорганизованные предприятия смогут стать мощным источником кадров для мелкого и среднего бизнеса.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Рачков: в ходе мониторинга цен на лекарства сенаторы изучают ситуацию на предприятиях-изготовителях
Рыженков: культура - один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма
Фотофакт. XXVIII международная книжная выставка-ярмарка в Минске приветствует гостей
Белгосцирк приглашает на новую программу: будут даже дрессированные пони!
Чергинец: Писатели должны своим талантом служить объединению людей
Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен
Бейсенбаев: духовные отношения между государствами играют важную роль в сотрудничестве
«Метро», «Лиличка», «Дядя Ваня». В Могилеве пройдет театральная неделя «М.аrt.контакта»
«Как воспитать патриота», «освободить учителей от бумажной работы», «больше практики». Подсмотрели в блокноты делегатов ВНС
В Мозырском районе местный житель отравился угарным газом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
Чергинец: своим талантом наши авторы должны служить объединению людей
В Петриковском районе сельчанин вынес из загоревшегося дома соседа
Рапота: книгоиздание в Союзном государстве занимает особую роль
Жумаханов: минская книжная выставка на деле подтверждает стремление государств – участников СНГ развивать сотрудничество в области книгоиздания
Про любовь к делу и призвание. Учитель из Витебска продолжила династию и каждый день ездит на работу в сельскую школу
«Я всегда хотел большую семью». История папы из Кричева, который один воспитывает троих детей
Индия планирует изменить правила въезда для туристов из некоторых стран
Дрожжа: 2021 год в отрасли объявляем Годом лесных культур
Строевая подготовка, школьные занятия и уроки танцев. Мы провели день в Минском городском кадетском училище
Посол Александр Конюк: взаимодействие между профсоюзными организациями Беларуси и Армении активно развивается
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля
"Все его роли – это настоящее искусство": Безруков о кончине Мягкова
Швыдкой: книжное дело и литература существуют поверх любых сложных политических коллизий
Постоянно действующая экспозиция о белорусско-японском сотрудничестве и роли Гошкевичей появится в Хакодатэ
Брэди вслед за Осакой пробилась в финал Australian Open
Остатки невостребованной древесины на начало 2021 года в Минлесхозе составили 1,8 млн кубометров
В Слуцке горела котельная
Посол Беларуси вручил верительные грамоты султану Омана
Какие знаки зодиака самые ревнивые
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Флаг отмороженных
«У меня антитела!»: посмотрели, кто и как контролирует соблюдение масочного режима в Минске
Биржа: 18 февраля евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали
К мониторингу цен на лекарства в регионах подключаются сенаторы
Луцкий: книга объединяет людей и страны
В суде по делу “Белгазпромбанка” озвучены новые факты
В горах Чечни микроавтобус с пассажирами сорвался в обрыв
В Национальном художественном музее проходит выставка «Давид Якерсон. Графика. Скульптура»
Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси и России: переживать не надо, мы можем полностью себя обеспечить
Прогноз погоды на 19 февраля: оранжевый уровень опасности из-за морозов по востоку страны
В 2021 году Минлесхоз планирует ввести минимум еще 6 пеллетных заводов
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Сдать тест на гуманизм
Рапота считает важным объединить союзные усилия в технологическом освоении Арктики и развитии современных транспортных магистралей
Диетолог перечислил продукты, которые избавляют от усталости и улучшают настроение
Гродненская студентка хотела порадовать парня, а стала жертвой интернет-мошенника
Авторы
СКАНИРУЙТЕ