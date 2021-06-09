Экономист: если Евросоюз даст Беларуси деньги, то их придется возвращать

, – отметила экономист.Кроме того, Екатерина Господарик обратила внимание на то, что такая «помощь» – один из механизмов влияния:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, экономисты, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.