В Евросоюзе подготовили план финансовой поддержки Беларуси в том случае, если страна начнет «демократические» преобразования, и, в частности, заявили о помощи в размере 3 миллиардов евро. Заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Господарик, комментируя эту информацию в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», выразила мысль, что безвозмездно никаких денег Беларусь точно не увидит.
– Надо четко понимать, что если нам завтра дадут эти деньги, то послезавтра их придется возвращать, – отметила экономист. – А как мы будем это делать, если они нам будут нужны сразу и будут тут же потрачены на различные нужды? Просто так никто деньги не подарит. Кто же захочет получить зарплату и пойти просто так отдать ее соседу? В Европе есть страны с такими же проблемами в экономике, как у нас. Так что все равно когда-то деньги придется возвращать. Если не через год-два, то через десять. И что, мы будем загонять в долговую яму своих детей, будущие поколения?
Кроме того, Екатерина Господарик обратила внимание на то, что такая «помощь» – один из механизмов влияния: «Теми, кто не может отдать долги, можно легко манипулировать».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит ежедневно утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, экономисты, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Опубликовано:
543
Экономист: если Евросоюз даст Беларуси деньги, то их придется возвращать
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter