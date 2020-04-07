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  2. Экономика и жизнь людей — вопрос номер один. Лукашенко провел совещание по теме поставок нефти

Экономика и жизнь людей — вопрос номер один. Лукашенко провел совещание по теме поставок нефти

Экономика и жизнь людей — вопрос номер один. Об этом заявил сегодня Президент на совещании по вопросам поставок нефти в Беларусь.




— Нет необходимости характеризовать ситуацию, которая складывается в мире, в том числе в нашей стране, — сказал Александр Лукашенко. — Мы не обособлены от этих событий. Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые происходят в мире. События развиваются порой неоднозначно, но однозначно бурно.




В этой связи Александр Лукашенко отметил, что динамика происходящих в мире событий требует принятия самых оперативных мер:

— Как говорят в народе, с колес. Времени на переписки, рассуждения и согласования практически нет. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют в наибольшей степени реагирования и прежде всего влияют на нашу экономику. Это главное. Экономика, а значит жизнь, и не только сегодня, но в перспективе — вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу.






Фото: БЕЛТА
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