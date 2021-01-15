Экономика Германии демонстрирует спад впервые за 10 лет

Экономика Германии завершила десятилетие непрерывного роста из-за пятипроцентного сокращения в 2020 году. Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что на большую часть деловой и потребительской активности повлияли введенные меры в связи с пандемией.
Промышленность и сфера услуг потерпели глубокий спад, в то время как подъем показал лишь строительный сектор. В меньшей степени пострадали сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информационно-коммуникационные услуги. Такие данные привело государственное статистическое управление Destatis.
Согласно Destatis, дефицит федерального бюджета Германии в прошлом году составил 4,8% ВВП – это самый высокий показатель с 1995 года.
Эксперты утверждают, что накопления сбережений у населения за 2020 год могут подтолкнуть рост массового потребления и способствовать восстановлению экономики страны после завершения пандемии. Однако пока ситуация с COVID-19 остается тяжелой. На днях в Германии выявили новый антирекорд по числу смертей. Специалисты сообщают, что, к сожалению, это пока не предел и улучшение ситуации в ближайшее время не наблюдается. В стране действует жесткий карантин до конца января.
Фото: pixabay.com
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