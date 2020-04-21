Экономика ЕС в 2020 году может сократиться на рекордные 10%

Экономика Европейского союза в этом году может снизиться на рекордные 10% из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Рейтер».

По информации агентства, представитель Еврокомиссии во время консультаций с послами стран Евросоюза заявил, что «из-за вспышки коронавируса ЕС может потерять десятую часть валового национального продукта».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе создадут гарантийный фонд на 25 млрд евро, который должен помочь преодолеть экономический кризис, вызванный COVID-19. При этом, по мнению еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, для преодоления последствий пандемии экономике ЕС может потребоваться до 1,5 трлн евро.