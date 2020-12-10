С начала года сотрудники Таможенной лаборатории провели более 1,1 тысячи экспертиз и исследований в отношении более чем 17,6 тысячи объектов. С 2016 года экспертные возможности структурного подразделения ведомственного Института таможенных органов позволили исследовать около 147 тысяч объектов, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В текущем году чаще всего исследования проводились в отношении наркотических средств и психотропных веществ, холодного оружия и документов.
Что касается непосредственно узкопрофильной таможенной направленности, экспертиза используется для выявления недостоверного декларирования товаров, объективной оценки стоимости товаров, проверки подлинности документов, предъявляемых к таможенному контролю.
"Экономический эффект экспертной работы, включая доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил в текущем году около 80,5 тысячи рублей. Кроме того, для проведения испытаний в интересах бизнес-сообщества лаборатория аккредитована в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь", – проинформировали в пресс-службе ГТК.
Фото: ГТК
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Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории с начала года составил около 80,5 тысячи рублей
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