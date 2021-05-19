Экономическая делегация Беларуси посетила с визитом итальянский Триест

Экономическая делегация Беларуси во главе с первым заместителем министра промышленности Сергеем Гунько и генеральным директором ОАО «Белорусский металлургический завод» Дмитрием Корчиком 18-19 мая посетила с визитом итальянский Триест. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в посольстве Беларуси в Италии.







Фото посольства Беларуси в Италии





Визит инициирован Почетным консулом Беларуси в городе Брешиа Роберто Готти совместно с группой заинтересованных итальянских компаний и организован при содействии посольства Беларуси в Италии.







«Временный поверенный Беларуси в Италии Дмитрий Ярмолюк принял участие в переговорах белорусской делегации. На переговорах с председателем торгово-промышленной палаты зоны Венеция-Джулия Антонио Паолетти достигнуты договоренности о налаживании Министерством промышленности Беларуси и ОАО «БМЗ» системного сотрудничества с данной ТПП. На встрече с администрацией свободного порта Триеста речь шла об альтернативных вариантах доставки в Италию продукции ОАО «БМЗ», - рассказали в белорусской дипломатической миссии.

С руководством ряда итальянских машиностроительных и металлообрабатывающих компаний проведены переговоры о совместной проработке нескольких крупных торговых и инвестиционных проектов.

Итальянские предприятия-производители комплектующих для автомобилестроения проявили интерес к поставкам продукции на автосборочные конвейеры в Беларуси.



Белорусская делегация провела серию встреч с ведущими строительными, машиностроительными, металлообрабатывающими компаниями и банковскими структурами Севера Италии. Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько и генеральный директор ОАО «БМЗ» Дмитрий Корчик при участии Временного поверенного в делах Беларуси в Италии Дмитрия Ярмолюка подписали с партнерами ряд соглашений и протоколов о намерениях, предусматривающих поставку в Италию дополнительных объемов белорусской металлопродукции и расширение ее номенклатуры, обмен информацией и реализацию взаимовыгодных проектов.Достигнуты договоренности об ответном визите в Беларусь представительной делегации итальянских деловых кругов в целях изучения новых перспектив для коммерческого, кредитно-инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации.