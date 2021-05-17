Экологический образовательный проект «Школа деревьев» признан успешным и будет продолжен

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– проинформировали в АПБ.Школа деревьев рассчитана на слушателя, который хочет узнать больше о деревьях Беларуси, научиться определять виды по листьям, кроне, коре, ветвям и плодам, понимать природу страны. В АПБ отмечают, что школа также будет полезна бердвотчерам, поскольку деревья – важные места обитания для многих видов птиц.В ходе теоретического курса слушатели знакомятся с видами деревьев в Беларуси, ареалами их распространения и хозяйственным использованием некоторых видов деревьев, с тем, какие растения живут поодиночке, а какие – группами, кто живет в деревьях и на деревьях, а также о влиянии этих представителей флоры на мировую культуру. Во время полевого блока экскурсий участников школы учат определять виды деревьев (самые распространенные дикорастущие и вселенные человеком виды) в безлистном состоянии по кроне, коре, ветвям, плодам, узнавать возраст растения и устанавливать связь отдельных видов деревьев с биотопами.Растительный покров занимает около 70 процентов территории Беларуси. В основном это леса, луга, болота и кустарники, также довольно много видов растений находится в водоемах. Лес – преобладающий тип растительности. Беларусь относится к зоне смешанных лесов, но условно всю территорию можно разделить на три зоны: северную, где преобладают хвойные (сосновые) леса, центральную, где увеличивается площадь дубрав, и южную, где распространены в большей мере дубравы. Наибольшие лесные массивы расположены в центральной части Беларуси, а также на Полесье.