Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Экологический образовательный проект «Школа деревьев» признан успешным и будет продолжен

Экологический образовательный проект «Школа деревьев» признан успешным и будет продолжен

Впервые организованный Водно-болотным центром общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в середине весны образовательный курс «Школа деревьев» признан удачным – открыт новый набор слушателей. 

Архивное фото

– Курс о деревьях из двух онлайн-лекций и трех полевых занятий впервые был проведен в апреле, – проинформировали в АПБ. – Слушатели познакомились с видовым богатством деревьев Беларуси, учились определять их по кроне, коре, ветвям, почкам и даже на вкус. Занятия проводил один из самых авторитетных специалистов по флоре Беларуси – старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович. Сейчас идет набор на летний обучающий курс.

Школа деревьев рассчитана на слушателя, который хочет узнать больше о деревьях Беларуси, научиться определять виды по листьям, кроне, коре, ветвям и плодам, понимать природу страны. В АПБ отмечают, что школа также будет полезна бердвотчерам, поскольку деревья – важные места обитания для многих видов птиц.

В ходе теоретического курса слушатели знакомятся с видами деревьев в Беларуси, ареалами их распространения и хозяйственным использованием некоторых видов деревьев, с тем, какие растения живут поодиночке, а какие – группами, кто живет в деревьях и на деревьях, а также о влиянии этих представителей флоры на мировую культуру. Во время полевого блока экскурсий участников школы учат определять виды деревьев (самые распространенные дикорастущие и вселенные человеком виды) в безлистном состоянии по кроне, коре, ветвям, плодам, узнавать возраст растения и устанавливать связь отдельных видов деревьев с биотопами.

Растительный покров занимает около 70 процентов территории Беларуси. В основном это леса, луга, болота и кустарники, также довольно много видов растений находится в водоемах. Лес – преобладающий тип растительности. Беларусь относится к зоне смешанных лесов, но условно всю территорию можно разделить на три зоны: северную, где преобладают хвойные (сосновые) леса, центральную, где увеличивается площадь дубрав, и южную, где распространены в большей мере дубравы. Наибольшие лесные массивы расположены в центральной части Беларуси, а также на Полесье. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами
В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей
"Славянский базар" приглашает волонтеров
Samsung выпустит недорогой смартфон с поддержкой 5G
Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности
ГУВД Мингорисполкома: проблема смертности наркозависимых минчан остается актуальной
Специалист перечислила главные компоненты эффективного омолаживающего крема
Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19
По ряду адресов в Минске плановое отключение горячей воды переносят с мая на июль
В Екатеринбурге мужчина напал на прохожих. Три человека погибли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Батькину правду даже ютубом не заблокируешь
Мексиканка стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
За минувшие сутки в России выявили 9328 новых случаев заражения COVID-19
Врач рассказал о главной опасности минеральной воды
В выходные в Минске случились 138 ДТП с пятью пострадавшими
Прогноз погоды на 18 мая: дожди и от +10 °С до +23 °С
В Минске легковушка столкнулась со служебным авто милиционеров
Что приготовить на мангале кроме мяса. Топ-6 рецептов для пикника
Дизайн Android 12 рассекречен до премьеры
Сивец проведет 20 мая личный прием граждан
Соболенко осталась на четвертой позиции в мировом рейтинге
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
В Турции закончилось действие локдауна
Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения
Лукашенко: Беларусь заинтересована в продолжении прагматичного диалога с Норвегией
БНТУ планирует принять на бюджет 2992 абитуриентов
Шпаковский: для администраторов экстремистских ресурсов характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством
В Новой Боровой будет продлена трасса автобусного маршрута № 135
Международный форум по традиционной китайской медицине планируется провести в индустриальном парке «Великий камень»
Невролог объяснила, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости
В Торонто неизвестный устроил стрельбу, есть погибший
Анастасия Решетова впервые прокомментировала расставание с Тимати
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кто защитит наших питомцев?
Шпаковский: информационное сопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма
В Минске 18 и 19 мая пройдут мини-ярмарки вакансий
«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в поединке чемпионата Италии по футболу
ГАИ Минска усилит контроль за водителями двухколесного транспорта
Число пострадавших при обрушении трибуны в синагоге близ Иерусалима увеличилось до 219
ПСЖ разгромил «Реймс» и сократил отставание от лидера чемпионата Франции до одного балла
Вооруженная ножом женщина ранила пять человек в офисе в Шанхае
Успех в карьере ждет некоторые знаки зодиака в конце мая
Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц
Фотофакт. В Минске прошел финальный день трехдневного ежегодного фестиваля UniCon and Game Expo Minsk
мнение
Алексей АВДОНИН
С пистолетом наголо
Во время землетрясения в Иране пострадали три человека
Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» и обеспечила себе место в ЛЧ
Экологический образовательный проект «Школа деревьев» признан успешным и будет продолжен
Авторы
СКАНИРУЙТЕ