Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт

– рассказала Мария Герменчук.Специалист назвала состояние атмосферного воздуха и поверхностных вод в Беларуси благополучным, хотя радиоактивное загрязнение после аварии на Чернобыльской АЭС все еще дает о себе знать.– подчеркнула она.В Беларуси проводится мониторинг окружающей среды по 12 направлениям: атмосферный воздух, поверхностные воды, земли, растительный и животный мир, радиационная обстановка и другие. Вскоре сюда добавят и комплексный мониторинг торфяников. Информацию собирают посредством пунктов наблюдений по всей стране.