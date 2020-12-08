Экологическая обстановка в стране становится лучше. Об этом заявила на видеобрифинге замдиректора Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ Мария Герменчук.
– В последние десятилетия экологическая обстановка в нашей стране стала лучше по многим показателям. Это обусловлено внедрением дружественных окружающей среде технологий и появлением новых, которые не наносят вреда природе. Экологическая политика Беларуси выстроена так, что, когда строят либо модернизируют какие-либо объекты, обязательно оценивают воздействие на окружающую среду. Такой подход и позволяет предотвращать неприятные последствия, – рассказала Мария Герменчук.
Специалист назвала состояние атмосферного воздуха и поверхностных вод в Беларуси благополучным, хотя радиоактивное загрязнение после аварии на Чернобыльской АЭС все еще дает о себе знать.
– Интересный эффект наблюдается в мире после начала пандемии. Окружающая среда начала реагировать на связанное с COVID-19 падение экономической активности. Индекс загрязнения атмосферы в Европе стал резко улучшаться. Положительные моменты фиксировались даже в летний период, хотя обычно летом состояние атмосферного воздуха становится хуже, – подчеркнула она.
В Беларуси проводится мониторинг окружающей среды по 12 направлениям: атмосферный воздух, поверхностные воды, земли, растительный и животный мир, радиационная обстановка и другие. Вскоре сюда добавят и комплексный мониторинг торфяников. Информацию собирают посредством пунктов наблюдений по всей стране.
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Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ